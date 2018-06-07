В Астраханской области от Путина ждут троллейбусы и детскую площадку
Астрахань, 7 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Жители Астраханской области подготовились к «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным, записав обращения о волнующих их проблемах, сообщила газета «Волга».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Детская площадка
Жители областного центра просят президента вернуть троллейбусы, которые убрали с городских маршрутов в 2018 году.
Жители города Ахтубинска рассказали главе государства о другой проблеме: их лишили детской площадки в микрорайоне Лавочкина. Сами горожане просили чиновников отремонтировать площадку, но вместо этого ее демонтировали и увезли в другой район.
При этом местные СМИ отмечают, что некоторые астраханцы вообще лишены возможности посмотреть «прямую линию» и задать вопрос президенту из-за планового отключения электроэнергии.