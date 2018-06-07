Душанбе, 7 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. В ходе приграничных конфликтов категорически запрещено применение оружия. К такому решению пришли делегации Государственной пограничной службы Киргизии и Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана по итогам встречи 6 июня в таджикистанском городе Бустон (бывший Чкаловск). Об этом сегодня, 7 июня, сообщает ИА «Азия-Плюс» со ссылкой на официальное сообщение пограничного ведомства Киргизии.

Andy Перемирие

Делегации, которые возглавили председатель Государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев и первый заместитель председателя — командующий пограничным войсками ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали, обсудили обстановку на совместной границе и признали увеличение числа инцидентов, которые носят «преднамеренный характер».

Главы делегаций обсудили меры по профилактике предотвращению и разрешению пограничных инцидентов на таджикско-киргизской границе и высказались за неукоснительное соблюдение международного права, двусторонних соглашений и требований межправительственных и межведомственных протоколов. Кроме того, на встрече был выработан ряд решений для недопущения повторения опасных инцидентов на границе в будущем:

«Так, в ходе пограничных инцидентов категорически запрещено применение оружия, за исключением случаев возникновения явной угрозы жизни и здоровью пограничников, при этом военнослужащие должны действовать в строгом соответствии с национальными законодательствами своих государств. Начальники пограничных подразделений при возникновении конфликтов на государственной границе не должны принимать активных действий до прибытия пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана», — сказано в сообщении пограничного ведомства Киргизии.

Кроме того, было решено оказывать помощь следственным органам при расследовании инцидентов с применением оружием или нанесением вреда пограничникам, а также усилить разъяснительную работу среди жителей приграничных районов.

Достигнутые договоренности, сообщают киргизские пограничники, закреплены подписанием соответствующего протокола. Однако, как подчеркивает «Азия-Плюс», в погранведомстве Таджикистана заявили о том, что переговоры продолжаются и сегодня, но комментировать ситуацию не стали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт между пограничниками двух стран произошел вечером 4 июня на спорном участке границы в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии. Киргизские военнослужащие заявили, что таджикские коллеги применили огнестрельное оружие, пытаясь выгнать киргизских стихийных торговцев со спорного участка границы, после чего были задержаны пограничниками Киргизии.

Однако в пограничном ведомстве Таджикистана в официальном заявлении ответили, что конфликт был спровоцирован киргизскими военнослужащими, а их руководство распространяет недостоверные и провокационные сведения, отказываясь от сотрудничества в расследовании инцидента.