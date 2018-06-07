Киев, 7 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Полицейские Украины могут захватить Донбасс в ближайшее время, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщают «Украинские новости».

Цитата из х/ф «Великий диктатор». Реж. Чарли Чаплин. 1940. США Захватнические планы

По его словам, для захвата Донбасса не понадобятся ни ВСУ, ни 40 тыс. миротворцев ООН. Оккупировать Донбасс смогут 2 тыс. правоохранителей, считает Аваков. Он отметил, что в каждом захваченном населенном пункте будут проводиться выборы.

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Напомним, гражданская война в Донбассе, развязанная Киевом, длится с 2014 года. Украина не идет навстречу Донецкой и Луганской Народным Республикам (ДНР и ЛНР) и отказывается от попыток мирного урегулирования конфликта. В итоге сотни мирных граждан уже были убиты, тысячи были ранены, но ВСУ продолжают нападать на ДНР и ЛНР.