Калуга, 7 июня, 2018, 12:28 — ИА Регнум. В Калужской области сегодня, 7 июня, в Международный день безопасности на железнодорожных переездах на станциях Тихонова Пустынь, Бабынино, Кудринская, Суходрев при участии представителей ОАО «РЖД» проходят мероприятия по укреплению дорожной дисциплины и предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в железнодорожном ведомстве, водителям напомнят о правилах пересечения переездов и вручат соответствующие памятки.

ИА REGNUM Железнодорожный переезд

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По информации ОАО «РЖД», из-за низкой водительской дисциплины сохраняется высокая вероятность возникновения рисков транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Так, по итогам работы за четыре месяца 2018 года в России рост количества ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5% (в 2017 году — 101 случай, в 2018 году — 106 случаев), в результате которых пострадали 52 человека, из которых 20 погибли (в 2017 году — 19 человек).

Напомним, международное железнодорожное сообщество совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН в целях предупреждения аварийности на железнодорожных переездах объявили 7 июня 2018 года Международным днём привлечения внимания к железнодорожным переездам. Данная инициатива поддержана во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации.