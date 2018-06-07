Барселона, Испания, 7 июня, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что команда не может себе позволить ещё один год остаться без победы в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Lluís Лионель Месси в составе Барселоны

«Мы вылетели из трёх подряд розыгрышей Лиги чемпионов на стадии ¼ финала, и мы не можем допустить, чтобы такое произошло снова. Мы противостоим командам, которые не превосходят нас, но «Барселона» не может позволить себе оставаться ещё один год без трофея Лиги чемпионов», — сказал Месси.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Барселона» проиграла «Роме» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов. В первом матче каталонцы победили со счётом 4:1, однако в ответном потерпели поражение со счётом 0:3.

В сезоне 2015/16 «Барселона» проиграла мадридскому «Атлетико», а в сезоне 2016/17 — туринскому «Ювентусу».