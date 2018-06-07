Москва, 7 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. «Прямая линия» Владимира Путина — наиболее эффективный инструмент прямого президентского вмешательства для оперативного решения проблем граждан в любой точке страны. В этом уверен лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Такой формат позволяет главе государства в онлайн-режиме контролировать действия региональных и местных властей, корректировать их деятельность и принимать объективные кадровые решения по итогам», — пишет депутат на своей странице в Facebook.

Напомним, по информации организаторов мероприятия, в 2018 году в адрес президента поступило более 2 миллионов обращений. Самые популярные из них касаются пенсионной реформы, уровня бедности, ценах на бензин и предполагаемом экономическом прорыве.

Также отметим, что в этом году «прямая линия» проходит в новом формате — без вопросов из зала, но с прямой связью с властями из регионов страны и федеральных ведомств.