Москва, 7 июня, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Предстоящие с 10 по 12 июня праздничные выходные в Москве будут прохладными — температура воздуха не превысит +19°, сообщает Гидрометцентр России.

Цитата из х/ф «Холодное лето 53-го». Реж. Александр Прошкин. 1987. СССР Пасмурный московский день

По данным синоптиков, 10 июня воздух прогреется до +16°, ожидается переменная облачность без осадков. На следующий день облачность усилится, а температура сохранится на прежнем уровне. К 12 июня ожидается незначительное потепление и осадки.

Ветер будет преимущественно северным и северо-западным, давление 746 мм рт.ст. В ночное время температура может опускаться до +1°. Ожидается, что тепло в столицу вернется на следующей неделе.