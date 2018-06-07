Пермь, 7 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Пермском крае утром 7 июня в частном жилом доме, расположенном в деревне Канабеки Лысьвенского муниципального района, произошел пожар. В результате три человека погибли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Марк Шагал. Горящий дом. 1913

По данным силовиков, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. Местные СМИ отмечают, что возгорание в деревянном доме было обнаружено поздно. Из-за сильного открытого огня пожарные не смогли оперативно попасть внутрь дома. Предварительной причиной названо неосторожное обращение с огнём.

По данным ГУ МЧС по Прикамью, пожар возник ранним утром — около пяти часов утра местного времени (03:00 мск). На ликвидацию пожара потребовалось примерно 40 минут. С начала 2018 года из-за жителей, которые пренебрегли соблюдением правил безопасности при курении и обращении с огнём, возникло 283 пожара.