Иркутск, 7 июня, 2018, 11:58 — ИА Регнум. После десятикратного сокращения водоохранной зоны Байкала учёные и общественники забили тревогу: в Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области реликтовый лес вырубают в непосредственной близости от байкальского берега. На месте срубленных сосен появляются «китайские» гостиницы. Под видом жилых домов их строят граждане КНР. Местные жители уже провели несколько акций протеста в Иркутске, десятки тысяч подписей собрали соответствующие петиции в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Поэтому обращение на «прямую линию» с Владимиром Путиным, которое записал руководитель клуба бардовской песни из Листвянки Евгений Кравкль поддержали многие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Я живу на Байкале, в Листвянке. В последнее время местные жители очень обеспокоены массовой скупкой участков на берегу Байкала гражданами КНР. Отдельные граждане Китая имеют здесь уже по несколько участков!

Иногда такие покупки оформляются на подставных лиц — граждан России. Пользуясь нашими законами, новые хозяева под видом частных домов строят огромные гостиницы. Строят с нарушением всех норм и правил, без всяких очистных сооружений. Это происходит повсеместно на Байкале, особенно в Листвянке и на острове Ольхон.

Местные власти бездействуют, ссылаясь на федеральное законодательство. Уважаемый Президент России, не пора ли остановить зарвавшихся гостей, запретив скупку и долговременную аренду лучших российских земель иностранцами?», спрашивает Евгений Кравкль.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сокращение водоохранной зоны Байкала развязало руки местным чиновникам: на Ольхоне тем, кому раньше было «жить негде», выделили 183 земельных участка. Для этого будет вырублено 15 гектаров леса. А ещё на Ольхоне намереваются построить асфальтобетонный завод, чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина построить новую дорогу.