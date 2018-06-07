Москва, 7 июня, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Госдума планирует решить вопрос индексации выплат работающим гражданам с инвалидностью в рамках федерального бюджета 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения правительственных поправок в федеральный бюджет 2018 года.

(сс) SGENET В коляске

Вопрос об индексации выплат работающим инвалидам поднял в ходе пленарного заседания поднял первый замглавы комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ). По его расчетам, на финансирование этого направления потребуется чуть больше 300 млн рублей.

«Нам можно было бы посмотреть в текущем году и при принятии даже поправок в закон о бюджете на 2018 год, сделать текстовую запись в постановлении Госдумы о необходимости решения вопроса, который поднимает наш коллега Смолин», — отметил Володин.

По его словам, если в ходе рассмотрения текущего законопроекта профильный комитет не сможет перераспределить необходимые средства, то Госдума может обратиться к правительству с постановлением, чтобы при принятии поправок в бюджет по итогам девяти месяцев 2018 года этот вопрос был рассмотрен.

«Правительство и министерство финансов во главе уже теперь с первым вице-премьером Антоном Силуановым очень ответственно подходят к рассмотрению постановлений Госдумы в части тех вопросов, которые мы обозначаем», — подчеркнул Володин, отметив, что надеется, что правительство в 2018 году сможет выделить необходимые средства на финансирование индексации выплат инвалидам.