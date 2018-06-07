Чебоксары, 7 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. После коллективных обращений жителей, протестов и публикаций в прессе об уплотнительной застройке в Чебоксарах на месте спорных территорий побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев со своим журналистским пулом, сообщает пресс-служба руководителя региона. Итоги встреч были сведены к единой позиции чиновников, высказанной ещё в 2010 году: точечную застройку допускать нельзя, в качестве варианта решения проблемы — предоставление других участков застройщику.

Cap.ru Встреча чиновников с жителями

Михаил Игнатьев и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков встретились с жителями, направившими обращения о недопущении уплотнительной застройки во дворе по ул. Ахазова, 13 и в районе школы №27 по ул. М. Павлова. Глава региона напомнил, что «мы свою позицию обозначили еще в 2010 году: уплотнительную застройку в городе допускать нельзя». По его словам, для этого под жилищное строительство переведено более 2000 га земель сельхозназначения, приняты решения по изменению границ городского округа.

Под обращением против строительства дома по улице Ахазова, 13 подписались более 540 жителей. По данным региональных чиновников, в 2007 году земельный участок в аренду для строительства жилого здания получило ООО «МКФ «Стромон-Китр». Через три месяца данный участок компания предоставила с согласия администрации города в субаренду ООО «Алза». В октябре 2014 года администрации города Чебоксары отказала в выдаче градостроительного плана субарендатору, это решение было обжаловано в суде.

«Судом принято во внимание намерение арендатора и субарендатора приступить к строительству многоквартирного дома, наличие у них необходимых документов для получения соответствующего разрешения, установлены факты причинения арендодателем препятствий в освоении земельного участка и возложения на ООО «МКФ «Стромон-Китр» и ООО «Алза» несвойственных им полномочий органа местного самоуправления (решение суда вступило в законную силу 28 декабря 2017 года, администрация города Чебоксары данное решение не оспаривала)», — говорят региональные власти.

На основании решения Арбитражного суда Чувашии постановлением администрации г. Чебоксары утвержден градостроительный план данного земельного участка, после чего он был переведен в категорию многоэтажная жилая застройка. Разрешение на строительство по состоянию на 6 июня 2018 года не выдано. Отметим, что на участке данной территории в прошлом году был благоустроен двор, в том числе за счёт средств жильцов.

Алексей Ладыков сообщил, что на сегодняшний день есть два варианта решения проблемы: продолжение судебной тяжбы с застройщиком или предоставление ему равнозначного земельного участка в черте города. Михаил Игнатьев заявил, что с учетом обращения граждан «данный вопрос будет дополнительно проанализирован, передан для правовой оценки прокуратуре, другим контрольно-надзорным органам».

Впрочем, это может не понадобиться: директор строительной компании «Стромон-Китр» Юрий Ковалев готов идти на уступки.

«Решение все равно будет вырабатываться главой, мы не будем сопротивляться, мы будем находить какой-то компромисс», — цитирует Ковалева ГТРК «Чувашия».

Что касается застройки на другом участке, то против «уплотниловки» обращение подписали свыше 840 жителей. Напомним, на прошедших в 2012 году публичных слушаниях большинство горожан проголосовали против застройки. По данным чиновников, ООО «ПКФ «Гейзер» приобрело в собственность земельные участки под бывшими теплицами школы №27 в 2008 году. В целях строительства многоквартирного дома застройщик обратился к администрации города с предложением о подготовке документации по планировке и межеванию территории данного микрорайона. Публичные слушания по данному вопросу прошли — жители вновь выступили против уплотнительной застройки. Решение по итогам публичных слушаний в настоящее время не принято, разрешение на строительство 9-этажного дома не выдавалось.

Глава Чувашии заявил, что для разрешения возникших споров «будем встречаться с застройщиками за рабочим столом». Он солидарен с сити-менеджером в том, что «один из вариантов решения, возможно, предоставить другие участки в других местах»:

«А указанные территории — благоустроить для отдыха, для прогулок и комфортного времяпровождения местных жителей».