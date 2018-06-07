Оренбург, 7 июня, 2018, 11:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилась посевная. Площадь ярового сева составила 3 миллиона 309,5 тысяч гектаров яровых культур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Иван Пентешин. Сев. 1953

Среди засеянных яровых культур преобладают зерновые и зернобобовые — 2 миллиона 157,9 тысяч га. Ранее планировалось, что площадь под яровой сев составит 3,278 млн га, что на 14 тыс. га больше уровня 2017 года. В итоге плановый показатель в регионе оказался превышен.

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Между тем, местные фермеры заявляли о сокращении посевных площадей из-за значительного роста цен на топливо. В разгар сельхозработ стоимость солярки подскочила до 45 рублей за литр, сообщает портал ural56.ru.

Председатель Ассоциации фермерских хозяйств Орска Сергей Долинский подчеркнул, что заливать в бак солярку по 45 рублей за литр — просто нереально. Лично он сократил площадь посевной площади. Долинский сделал акцент на том, что в соседнем Казахстане на заправках дизтопливо можно купить по цене 30 рублей за литр. Получается, что оренбургский фермер заливает солярку за 45 рублей за литр, а казахстанский — по 30, но казахстанский фермер приедет в Оренбуржье и будет продавать продукцию по той же цене, что и оренбургский сельхозпроизводитель. Не трудно догадаться, кто получит большую выгоду.

Добавим, что оренбуржцы подготовили для президента России относительно возмутительной ценой ситуации на рынке нефтепродуктов. Напомним, 7 июня пройдёт «Прямая линия с Владимиром Путиным».

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