Владивосток, 8 июня, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Японская интервенция против Советской России, начавшаяся в 1918 году, отличалась от действий других интервентов, напавших на молодую республику рабочих и крестьян. Почему именно японская агрессия была столь жестокой и упорной, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

«Наши войска будут атаковать с земли, воздуха и воды, и выбьют врага из Сибири» — японская пропагандистская открытка

Агрессивные действия империалистических держав начала ХХ века по отношению к Советской России часть нынешних интерпретаторов пытается представить как «не оставившие следа в истории», «не имевшие особых последствий». Для многих из тех стран, которые направляли свои войска в надежде урвать свой кусок добычи, нападая на еще не укрепившееся как следует Советское государство, это было действительно так. Но не для СССР, потерявшего в борьбе с интервентами множество жизней, вынужденного длить военное противостояние в Гражданской войне с теми силами, которые находились в союзнических отношениях со странами-агрессорами.

Особенно тяжелой и кровавой была война на Дальнем Востоке и в Сибири, там где действовали части японской армии. Ведь у Японии были далеко идущие планы, включавшие не только подавление Советской власти, но и захват территории России, превращение российского Дальнего Востока и Сибири в японскую колонию.

Как развивалось противостояние Советской России и Японии, читайте в статье: К 100-летию начала японской интервенции на Дальнем Востоке и в Сибири

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