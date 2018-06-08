Ватикан, 9 июня, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Встреча папы Римского Франциска с делегацией Русской православной церкви, прошедшая 31 мая в Ватикане, принесла новое понимание позиции Католической церкви по вопросу отношений всемирных церквей. Как Ватикан смотрит на нынешний унионизм и продолжающиеся попытки раскола Православной церкви на Украине, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Унионизм как попытку объединения Католической и Православной церквей папа Франциск признал устаревшим и ненужным. Но богословские разногласия, с его точки зрения, не должны служить препятствием для взаимодействия церквей на путях решения злободневных проблем. По поводу продолжающихся разговоров об «автокефалии» украинской церкви папа Римский решительно высказался в пользу сохранения единства, подчеркнув, что этот вопрос может решаться только в юрисдикции признанного Московского патриархата.

Таким образом, если принять точку зрения папы о вторичности богословских вопросов в деле позитивного взаимодействия церквей, можно с надеждой ожидать результатов совместных дипломатических усилий христиан в решении многочисленных проблем, связанных с устранением конфликтов в современном мире, включая украинский. И на этой стезе мнение Католической церкви может оказаться весьма весомым.

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