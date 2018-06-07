Брянск, 7 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Коллектив стратегического оборонного предприятия «85 ремонтный завод», который расположен в Брянске, записал обращение на «прямую линию» президента России. В нем сотрудники сообщили о том, что на заводе, которому удалось избежать преднамеренного банкротства, руководители пытаются развалить производство. С 2016 года работники не получают зарплату.

Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР Фабрикант-самодур и бесправный рабочий

Завод входит в состав акционерного общество «Спецремонт».

"Нам с 2016 года не дали заключить ни одного контракта. В итоге образовалась полуторагодовая задолженность по зарплате в размере более 30 млн рублей. Мер для ее погашения не принимается. Сейчас «Спецремонт» вновь инициировал банкротство, через которое пытается лишить нас нашей работы по модернизации специзделей под новые комплексы РВСН (ракетные войска стратегического назначения — прим. ИА REGNUM ). Это может привести, на наш взгляд, к срыву поставленной вами задачи по укреплению обороноспособности», — говорят сотрудники завода в обращении.

Работники просят Владимира Путина не допустить развала завода и помочь решить вопрос с выплатой зарплаты.

Напомним, «прямая линия» президента пройдет 7 июня. На нее поступило более 1,7 млн обращений.