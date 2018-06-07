Калуга, 7 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Внешнеторговый товарооборот Калужской области с Японией за I квартал 2018 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявил на встрече с японской делегацией губернатор региона Анатолий Артамонов, прибывший с трёхдневным визитом в префектуру Тотиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 июня в пресс-службе правительства Калужской области.

Rktps.com Флаги России и Японии.

Долю товарооборота с Японией в общем объёме внешнеторговых отношений области составляет 5,7% и достигла 87,3 млн долларов США. В Калужской области намерены увеличить присутствие японского бизнеса в регионе, привлечь новые инвестпроекты. Так, в столице префектуры Уцуномии Артамонов встретится с губернатором Томикадзу Фукуда, где возможные сферы сотрудничества обсудят более детально.

Далее общение с японским бизнес-сообществом продолжится на инвестиционном семинаре в городе Канума, организованном префектурой совместно с японской ассоциацией содействия развитию внешней торговли JETRO. Российская делегация подготовила презентацию экономического потенциала Калужской области и представит перспективные инвестиционные направления. В мероприятии примет участие директор департамента промышленности, труда и туризма префектуры Кадзуми Моро.

В рамках визита калужскую делегацию познакомят с работой агропромышленного центра Тотиги, известного новаторскими технологиями выращивания овощей, фруктов и цветов. Представители области также получили приглашение посетить производство медицинских инструментов компании «Nakanishi», осмотрят достопримечательности культуры и туризма Тотиги, в частности, национальный парк «Никко-Тосёгу».

Напомним, в Калужской области реализуется инвестиционный проект по производству автомобилей японская корпорация Mitsubishi Motors Corporation в составе альянса PSA Peugeot-Citroen.