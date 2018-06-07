Казань, 7 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. Жители посёлка Нагорный, чьи интересы затронул новый генеральный план Казани, просят Владимира Путина придать их лесу, попадающему в зону вырубки, «статус охраняемой природно-рекреационной зоны, с сохранением нахождения его в федеральной собственности, для предотвращения возможных посягательств на него в будущем», а также обязать местные власти пересмотреть целесообразность строительства кольцевой дороги или пустить её так, чтобы она не затрагивала имеющиеся жилые массивы и лес. Свою просьбу они направили на прямую линию президента РФ, которая пройдёт 7 июня 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Напомним, в марте 2018 года была закончена работа над новым генеральным планом и жители почти десятка населённых пунктов, входящих в городской округ Казань, обнаружили, что по некоторым из улиц пройдут новые трассы. Для этого потребуется снос домов, вырубка лесных насаждений, что не устраивает жителей, которые с марта протестуют — выходят на митинги, пишут открытые обращения. Жители посёлка Нагорный не исключение.

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В официальной группе «Генплан Казани. Нагорный. Дербышки! Отстоим дома, лес и право на спокойную жизнь!» в соцсетях жители разместили обращение на «горячую линию» президента РФ.

«Недавно был разработан новый проект Генплана города, вынесенный на публичные слушания, по нему через наш тихий и спокойный посёлок планируется проложение скоростной 4-х полосной магистрали (пр. Проезд №1), со сносом части домов и вырубкой лесного массива (порядка 10 га). Мы, жители посёлка, категорически против такого варианта», — говорится в обращении, отмечая, что «магистраль, по сути разрезающая посёлок, существенно ухудшит качество жизни, создаст опасность для всех жителей как нашего жилого массива (а это около 4000 человек), так и прилегающих (п. Аки, Абу-Даби, Новая Сосновка)».

Жители Нагорного добавляют, что «вырубаемый лес — один из немногих сохранившихся в черте города», где уровень озеленения всего 15% при нормативе 55%.

«Также данный лес является федеральной собственностью, и Рослесхоз не согласовал данный проект генплана, однако он все равно был вынесен на публичные слушания», — добавляют жители.

Они просят Владимира Путина «рассмотреть целесообразность строительства самой кольцевой дороги, по сути дублирующей федеральную трассу М7 всего в паре км от неё», и «если дорога все же целесообразна — разработать альтернативные варианты её трассировки, так чтобы не затрагивала имеющиеся жилые массивы и лес». Помимо этого, они попросили придать лесу «статус охраняемой природно-рекреационной зоны, с сохранением нахождения его в федеральной собственности, для предотвращения возможных посягательств на него в будущем».

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт сегодня, 7 июня. Она начнётся в 12:00 по московскому времени.