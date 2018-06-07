Никосия, 7 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница Россотрудничества, объявленная в международный розыск по делу о мошенничестве, задержана полицией Кипра. Об этом 7 июня сообщает источник в российских правоохранительных органах.

(сс) KlausHausmann Попалась

В ведении Марины Солиновой находилось взаимодействие госслужащих и бизнесменов, которым распределялись госзаказы. Женщину обвиняют в мошенничестве на 3 млн рублей, ее задержали и временно арестовали 31 мая.

«Окружной суд Никосии рассмотрит вопрос о ее экстрадиции 19 июня», — сказал источник агентству ТАСС.

Следствие предполагает, что Солинова злоупотребляла служебными полномочиями. Так, ради получения гранта она организовала победу подконтрольной компании на аукционе, после чего государственный контракт на услуги был заключен по завышенной цене.