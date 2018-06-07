Ярославль, 7 июня, 2018, 11:04 — ИА Регнум. 6 июня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в церемонии проводов экипажа Международной космической станции на космодроме Байконур. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на Байконуре

Корабль «Союз МС-09» отправил на МКС российского космонавта Сергея Прокопьева, астронавта NASA Серена Уньен-Ченселлора и представителя Европейского космического агентства из Германии Александра Герста.

Губернатор Ярославской области пожелал им удачи. На Байконур он прибыл вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.