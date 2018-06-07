Симферополь, 7 июня, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Задержание директора «Крым-Фармации» Ирины Бахлиной за взятку в 400 тысяч рублей — результат систематической борьбы с коррупцией среди представителей власти в Крыму. Об этом 7 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1993. США Мошенник с липкими руками

«В Крыму идёт целенаправленное очищение власти от коррупционной скверны. Планомерное и системное. Обратного хода нет. Четыре года некоторые никак не могут осознать, что украинские времена закончились и людям с липкими руками и сомнительной репутацией делать во власти нечего. Любые проявления коррупции будут жесточайшим образом пресекаться, а участники этих экспериментов понесут заслуженное наказание в местах не столь отдалённых», — отметил глава РК.

По его словам, он сам попросил правоохранителей проверить информацию о вымогательстве директором «Крым-Фармации» денег у предпринимателей.

«С информацией о вымогательстве со стороны руководителя ГУП «Крым-Фармация» ко мне обратился представитель двух фармацевтических предприятий. Сумма взятки составила 400 тысяч рублей. Сразу же поручил Комитету по противодействию коррупции Республики Крым разобраться в сложившейся ситуации», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 6 июня 2018 года директор ГУП РК «Крым-Фармация» Ирина Бахлина получила взятку в размере 400 тысяч рублей за общее покровительство и разрешение вопросов, связанных с первоочередным погашением дебиторской задолженности перед данными предприятиями за ранее поставленный товар. Заведено уголовное дело.