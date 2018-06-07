Вашингтон, 7 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Учёные из США пришли к выводу, что употребление кофе в умеренных количествах повышает внимание и работоспособность, что способствует командной работе. Об этом сообщается в журнале Journal of Psychopharmacology.

Сян Чжан. Чашка кофе

Учёные провели наблюдение за 72 студентами, которых во время командной работы попросили употреблять кофе. В результате выяснилось, что работоспособность коллектива увеличивалась почти в 1,5 раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали нейросеть, способную посчитать индивидуальную норму употребления кофеина.