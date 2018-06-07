Москва, 7 июня, 2018, 10:56 — ИА Регнум. На период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года стражи порядка в Москве будут особенно внимательно следить за соблюдением беспилотниками запретных зон в воздушном пространстве столицы. Об этом сообщил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов на транспорте в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП) Антон Алексеев.

Coconino National Forest Запретный знак для дронов

«На время ЧМ-2018 вводятся зоны, запретные для полетов беспилотников. К ним относятся территории вокруг стадионов, тренировочных полей и баз команд. Такие же запреты установлены для зон вокруг городов — участников турнира, в том числе Москвы», — цитирует «Агентство Москва» его слова.

По данным надзорного ведомства, запретные зоны для дронов действуют с 1 июня по 17 июля 2018 года. За нарушение указанных правил граждане могут быть оштрафованы на сумму от двух до пяти тыс. рублей, должностным и юридическим лицам грозят штрафы от 25 до 30 тыс. руб. и от 250 до 300 тыс. руб. соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня певица Юлия Чичерина сообщила об официальном запрете Международной федерации футбола (ФИФА) на её выступление перед болельщиками ЧМ-2018 из-за последних песен рок-исполнительницы, связанных с военной тематикой.

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