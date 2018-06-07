Рязань, 7 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Жители Рязани обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь со строительством реабилитационного центра для детей-инвалидов. Обращение родители направили на «прямую линию», которая состоится 7 июня.

Youtube.com Цитата из видео «Обращение к Путину рязанских родителей детей-инвалидов»

«Нашему городу очень нужен медицинский реабилитационный центр. В 2011 году в Рязани открылся областной перинатальный центр. С таким трудом спасенные недоношенные дети оказываются, по сути, выброшенными на произвол судьбы без дальнейшей реабилитации», — говорят жители в обращении.

По их словам, родители тратят большие деньги на лечение своих детей в других регионах.

«Малоимущие семьи, оказавшиеся на грани выживания, вынуждены сдавать своих детей в спецучреждения».

Жители попросили Владимира Путина взять ситуацию под личный контроль.

Напомним, «прямая линия» президента Владимира Путина начнется в 12:00 7 июня. Количество поступивших на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным обращений уже превысило 1,75 млн.