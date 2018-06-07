Москва, 7 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Судьба советского и украинского режиссера Киры Муратовой, о смерти которой стало известно накануне, во многом была драматической, сообщила 7 июня пресс-секретарь Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская.

Цитата из х/ф «Короткие встречи». Реж. Кира Муратова. 1967. СССР Кира Муратова в роли Валентины Ивановны

«У Муратовой была драматическая судьба, некоторые страницы даже трагические. Фильмы воспринимались тяжело, их не понимали, но она продолжала работать», — цитирует RT Немчинскую.

Он пояснила, что Муратова стала удивительным именем для своего поколения. Ее фильм «Долгие проводы» заставил пережить энергетическое и эмоциональное потрясение и почувствовать «что-то необыкновенное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Муратова дебютировала в кино в 1961 году с короткометражным фильмом «У крутого яра». Ее первый полнометражный фильм «Наш честный хлеб» вышел в 1964 году. Всего Кира Муратова сняла 20 фильмов.