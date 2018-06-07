Ульяновск, 7 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области осуждены участники преступной группы, которая была организована высокопоставленными сотрудниками трудовой инспекции и миграционной службы региона. Как сообщает областная прокуратура, злоумышленников обвиняли в получении взяток у предпринимателей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заключенные

По данным ведомства, в 2013 году временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда по Ульяновской области и замруководителя регионального УФМС создали преступную группу.

«Руководители контролирующих органов организовывали проверки соблюдения требований миграционного и трудового законодательства в коммерческих структурах, привлекающих иностранную рабочую силу. После выявления соответствующих нарушений к представителям данных организаций направлялись сообщники, которые высказывали угрозы в виде депортации, наложения крупных штрафов, а также повторных проверок. При этом в качестве единственного пути избежать негативных последствий предлагалась ежемесячная передача взяток», — говорят в прокуратуре области.

По данным следствия, в результате незаконно было получено более 4 млн рублей.

В релизе отмечается, что вину злоумышленники отрицали.

Действия членов преступной группы в зависимости от степени участия и роли квалифицированы по ч.5, ч.6 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взяток за незаконные действия, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размерах»). Злоумышленникам, которых считали организаторами преступной группы, назначили по 7 лет и 7 лет 2 месяца строгого режима, их сообщникам — по 4 и 6 лет лишения свободы.