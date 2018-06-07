Калуга, 7 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Калужской области на базе хозяйства «ТиЭйчРус» проходит специализированное мероприятие День поля, организованное компанией CLAAS для гостей и партнеров из регионов России, в рамках которого аграрии знакомятся с передовыми технологиями в сельском хозяйстве.

Admoblkaluga.ru Аграриям показали новую сельхозтехнику.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии принял участие министр сельского хозяйства региона Леонид Громов.

«Компания CLAAS, один из ведущих «игроков» на поле кормозаготовительной техники, классно устроилась здесь», — приветствуя участников праздника, сказал Леонид Громов.

Он отметил, что один из мировых лидеров в производстве сельхозтехники сделал правильный выбор для продвижения новых технологий. Регион является одним из лидеров по молочному и мясному скотоводству. Кроме того, именно на площадке в Ульяновском районе стартовал крупнейший международный проект по молочному животноводству, для реализации которого привлекается техника компании CLAAS, сказал министр.

В 2018 году компания CLAAS познакомила тружеников села с новинками агротехники, сделав упор на кормозаготовительном оборудовании. Оптимизация расходов в молочном животноводстве — наиболее острый вопрос в сельхозотрасли.

Продемонстрированные на Дне поля технологические решения призваны помочь аграриям не только экономить на производстве кормов, но и повышать их качество.

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Член правления группы компаний CLAAS и генеральный директор сбытовой компании CLAAS Восток Бернд Людевиг в своем выступлении отметил:

«Мы на стороне российских фермеров. Получив с прошлого года официальное подтверждение отечественного производителя, компания продолжает вносить свой вклад в развитие российского сельского хозяйства. Для того, чтобы гарантировать этот успех, мы хотим показать реальные перспективы. Я глубоко убежден, что совместными усилиями мы сможем не только повысить уровень производства в российской молочной отрасли, но и превзойти западный уровень».

7 июня в Ульяновском районе Калужской области состоится образовательная сессия в рамках Дня поля CLAAS — «Путь к большому молоку».

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