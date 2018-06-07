Базель, Швейцария, 7 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Учёные из Швейцарии разработали искусственную ткань — аналог костного мозга, которая сможет помочь в лечении лейкемии и других болезней крови. Об этом сообщает The Atlas.

(сс) Herney Под микроскопом

Отмечается, что в искусственной костной ткани клетки, являющиеся предшественниками крови, размножаются в течение нескольких дней, имитируя функции биологической клетки.

По словам учёных, с помощью этой технологии можно брать клетки пациентов и создавать модели заболеваний крови в среде, которая состоит исключительно из человеческих клеток.