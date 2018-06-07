Висбаден, Германия, 7 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В немецком Висбадене полиция обнаружила тело 14-летней девочки, пропавшей 22 мая, пишет газета Kronen Zeitung 7 июня.

wabisabi2015 Оскал зверя

Судмедэксперты выяснили, что девочка были изнасилована и задушена. Главный подозреваемый — 20-летний уроженец Ирака, который несколько дней назад выехал вместе с семьей на родину. Он смог беспрепятственно покинуть пределы Германии несмотря на то, что вошел в число подозреваемых с момента исчезновения девочки.

Преступник рассказал о своем деянии 13-летнему подростку, который оказал помощь следствию и указал место, где насильник закопал тело жертвы. В марте этого года беженец уже привлекался к ответственности за оказание сопротивления полиции.