Вашингтон, 7 июня, 2018, 10:39 — ИА Регнум. Группе американских исследователей из Национального института рака в Бетезде (штат Мэриленд) и Университета Ричмонда (штат Вирджиния) удалось победить злокачественную опухоль груди пациентки в четвертой, конечной стадии. Об этом пишет журнал Nature Medicine.

NIAID T-лимфоцит (электронная микрофотография)

По сведениям издания, справиться с опухолью 49-летней женщине помогло введение большого числа иммунных клеток (Т-лимфоцитов) самой пациентки. Перед введением данные иммунные клетки были специальным образом подготовлены и обработаны. После лечения пациентка прожила без рецидива опасной болезни уже 2,5 года, отмечают авторы статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта, в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал обратить особое внимание на необходимость организации качественной своевременной диагностики онкологических заболеваний.

Российский лидер предложил создать общенациональную программу по борьбе с онкозаболеваниями, а также привлечь к решению данной задачи науку и отечественную фарминдустрию.

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