Ярославль, 7 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. 6 июня на согласованном властями митинге против ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области одним из пунктов итоговой резолюции стала подготовка коллективного иска в суд на областное правительство, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Митинг в Ярославле

Комитет народной обороны Ярославля готовит коллективный иск в суд. Предмет иска — ущерб, нанесенный окружающей среде ОАО «Скоково», и требование закрытия и консервации свалки. Истцом может выступить любой желающий ярославец, который считает, что его права на благоприятную окружающую среду нарушены.

Кроме того, в резолюции, принятой митингующими, есть пункт о проведении референдума по вопросам ввоза в регион мусора из Москвы и строительству мусороперерабатывающего завода. Митингующие потребовали рассмотреть возможность переноса водозабора в Ярославле выше по течению Волги, чтобы в него не попадал свалочный фильтрат, обнародовать оригиналы документов, касающиеся деятельности АО «Скоково», размещения и ввоза отходов из столицы и договор с Москвой по этому поводу. Резолюцию отправят губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, в правительство Ярославской области, в Яроблдуму и муниципалитет.