Рамалла , 7 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В разных районах Западного берега реки Иордан израильские солдаты задержали 11 палестинцев. По информации пресс-службе израильской армии, их подозревают в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении гражданских лиц и солдат.

Israel Defense Forces Спецоперация

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Кроме того, в ходе обысков был конфискован автомобиль, используемый для террористической деятельности, а также принадлежащие террористической организации ХАМАС (разрешенная в РФ террористическая организация, являющая филиалом террористической организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) несколько тысяч шекелей.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее 6 июня вооруженные силы Израиля арестовали на оккупированной территории Западного берега реки Иордан семь палестинцев. Причиной задержания стали подозрения в причастности к террористической деятельности арестованных палестинцев.