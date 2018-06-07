Санкт-Петербург, 7 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Финансовая система России за последнее десятилетие укрепилась и стала более устойчивой. Об этом заявила 7 июня глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе XXVII Международного финансового конгресса (МФК-2018) в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Мы можем с уверенностью сказать, что наша финансовая система устойчивее, чем была десять лет назад, и более того, она устойчивее, чем была четыре года назад», — сказала Набиуллина.

В то же время, по словам главы Банка России, в стране в отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции до уровня выше 4%.

Напомним, МФК—2018 является крупнейшим профессиональным мероприятием в области финансов. В рамках встреч на конгрессе обсуждаются проблемы финансовой индустрии, развитие регулирования и надзора на финансовом рынке, денежно-кредитная политика и вопросы развития экономики.

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