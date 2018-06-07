Ереван, 7 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Российский предприниматель, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян создает новую политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении. Об этом 7 июня со ссылкой на собственные источники сообщает газета Past.

Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

Издание пишет о нежелании Самвела Карапетяна остаться в стороне от политических процессов в Армении. В организационной работе по созданию партии участвует бывший мэр Еревана, бывший министр транспорта Гагик Бегларян. Отмечается, что Бегларян принял решение покинуть Республиканскую партию (РПА).

Позже в группе компаний «Ташир» опровергли эту новость.

Журнал Forbes в 2010 году включил Самвела Карапетяна в рейтинг богатейших российских бизнесменов. В состав основанной им группы компаний «Ташир» входят более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ. Брат Самвела Карапетяна Карен — член парламентской фракции РПА.

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