Москва, 7 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, в России отмечают День краудфандинга. Праздник приурочен ко дню рождения крупнейшей отечественной крауд-платформы Planeta.ru, основанной в 2012 году.

(сс) geralt Коллектив

Сейчас в России работает более 30 специализированных платформ. По подсчётам экспертов, рост их сборов составляет свыше 200% в год. Только на двух крупнейших платформах — Boomstarter и Planeta.ru — за шесть лет собрали более 1,2 млрд рублей. Из них порядка 850 млн рублей приходится на долю Planeta.ru.

Вырос и средний покупательский чек. Если в 2012—2013 году пользователи в среднем тратили на поддержку крауд-кампаний от 500 до 750 рублей, то сейчас средний чек составляет 1,5 тыс. рублей. Увеличилось и число запускаемых проектов — только на Planeta.ru их стартовало больше 8 тысяч. При этом каждый третий из них стал успешным, то есть авторы собрали необходимые средства.

Корреспондент ИА REGNUM пообщался с генеральным директором и сооснователем Planeta.ru Фёдором Мурачковским, куратором «Школы краудфандинга» Planeta.ru Егором Ельчиным и PR-директором Planeta.ru Василиной Дрогичинской (Горовой). Они рассказали, с чего начинался путь краудфандинговой платформы, какие крауд-проекты оказались самыми яркими и в каком состоянии сейчас находится российский краудфандинг.

Фёдор:Идея создания «Планеты» пришла в 2010 году. Мы с друзьями, ставшими партнёрами (Василием Андрющенко и Максом Лакмусом), обсуждали кризис в музыкальной сфере. Особенно проблема была актуальна для Макса, так как он —бас-гитарист группы «Би-2». Стало ясно, что старая система монетизации музыки перестала работать — крах рекорд-лейблов и массовое распространение пиратства говорили за себя. Мы подумали: что нельзя украсть? То, чего ещё нет. Так изначально мы придумали «Планету» как сервис для предзаказа. В 2011 году мы смогли запустить тестовую версию портала. Первым проектом стал проект группы «Би-2», и за полгода удалось собрать более 1,2 млн рублей на выпуск нового альбома Spirit. После успешного опыта мы поняли, что народное финансирование может быть полезно не только музыкантам, но и другим творческим людям, а также бизнесменам, общественникам, социальным деятелям и вообще всем, кто заинтересован в реализации общественно значимых идей. Поэтому запускали платформу мы уже с шестью проектами, которые отличались тематически.

Фёдор: Если по итогам 2012 года 80% проектов относились к музыке (всё-таки опыт «Би-2» был очень заразителен), то по итогам прошлого года доля музыкальных проектов составила 17%. Музыканты по-прежнему успешно реализовывают свои проекты у нас на портале, для них это особый способ общения с фанатами, основанный на благодарности. На первом месте по частоте запуска кампаний прошлого года общественные, урбанистические, социальные инициативы — их 18%. В этом смысле мы повторяем модель развития краудфандинга во всём мире, который тоже начался с музыки, продолжился социальными проектами, а затем пришёл в технологии. В России технологические и бизнес-проекты пока развиты в меньшей степени, но по сравнению с 2012 годом есть огромная разница: тогда таких проектов не было вообще, а теперь на нашей платформе их доля составляет 10%. Думаю, что со временем их будет ещё больше, потому что многие авторы уже понимают, что проверка краудфандингом очень полезна в поиске дальнейших инвестиций.

Егор: За эти шесть лет технология ведения проектов очень изменилась и продолжает меняться. В первый год мы в режиме слепых котят наощупь вместе с авторами шли к успеху. Затем мы направляли авторов. А сейчас, как мне кажется, уже сложно сказать, кто кого больше учит, — встречи с нашими успешными авторами в офисе «Планеты» служат тому доказательством. С нас материальная часть, а с авторов — свободный стиль, который мы старательно берём на карандаш. Например, на мой взгляд, самое продуктивное обучение краудфандингу случается тогда, когда мы выступаем в паре с кем-то из наших авторов. Недавно я проводил такой мастер-класс во Владивостоке вместе с социальной предпринимательницей Гузель Санжаповой. Я рассказывал о том, как в принципе запускать и продвигать крауд-проекты, а Гузель — об опыте своих пяти кампаний. Получилось очень полезно!

Егор: Мне очень запомнился проект с установкой светофора в Кирово-Чепецке — пример самого настоящего русского народного финансирования. В этом городе регулярно происходили несчастные случаи и ДТП из-за отсутствия светофора. Администрация города и ГИБДД понимали, что проблему надо решать, но средств не было. И вот инициативные сознательные люди запускают крауд-проект на установку светофора. Они берут и делают мир вокруг себя лучше, потому что это нужно здесь и сейчас. Я привожу этот пример почти на всех лекциях — о сознательности жителей Кирово-Чепецка уже знают в 60 разных городах страны и даже некоторых зарубежных государств. А если говорить про самый близкий сердцу проект, то это весь цикл проектов Артемия Троицкого. Люблю его! И поработали, и подружились.

Василина: Каждый год есть какие-то проекты, которые больше всего цепляют. В этом году самый яркий для меня проект — строительство общественного центра в деревне Малый Турыш. Автор идеи Гузель Санжапова — не просто активный человек, а настоящий мотор, вселивший в небольшое уральское поселение новую жизнь. Пять лет назад она дала рабочие места местным бабушкам, потом начала вовлекать в работу жителей соседних деревень. Подход Гузель мне очень близок: дальновиднее дать нуждающемуся не рыбу, а удочку и научить рыбачить. Сейчас в деревне налажено производство меда с ягодками и ложек-леденцов, установлены новый колодец, детская площадка и место для летних посиделок. На очереди —общественный центр, на строительство которого в августе приедет группа «Чайф». А билеты прямо сейчас можно приобрести в ее активном крауд-проекте.

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Василина: Проект-рекордсмен российского краудфандинга и Planeta.ru в частности — это, конечно, альбом «Эксцесс» группы «Алиса». Он привлек более 11 млн рублей, объединив свыше 4,5 тыс. спонсоров. Со стороны этот успех может показаться предсказуемым: армия поклонников легендарной группы не могла проигнорировать инициативу кумира. Однако не всегда личность известного автора гарантирует успех кампании. В данном случае он был обусловлен именно включённостью лично Константина Евгеньевича. Он контролировал весь процесс. И это, пожалуй, главный критерий столь большого успеха. Кроме того, за таким мощным результатом стоит колоссальная работа. Это и грамотная подготовка кампании с предварительными анонсами, и огромный кредит доверия к группе и лично Константину Кинчеву. Плюс потрясающая подборка вознаграждений, купить которые хотели даже те, кто не так часто слушает «Алису».

Фёдор: Российский краудфандинг прошёл испытание «хайпом» и из модного инструмента привлечения средств превратился в работающий. В самом начале краудфандинга побаивались. Потом запускали проекты, потому что о краудфандинге очень много говорили. А теперь мы в стадии осознанности как со стороны авторов, так и спонсоров. Люди осознанно запускают и финансируют понравившиеся проекты. С помощью краудфандинга уже не только выпускают альбомы, но и решают важные социальные задачи, а также запускают бизнес. Меня радует, что многие сейчас рассматривают краудфандинг как прединвестиционную стадию. Да, до сих пор не все знают, что означает слово «краудфандинг», и не все понимают, как он работает, хотя мы занимаемся крауд-образованием. Но, во всяком случае, вникнув в смысл краудфандинга, люди больше не пугаются, а воспринимают его как вполне действенный инструмент. Большую роль в этом сыграли примеры авторов, уже реализовавших свои проекты. Люди видят, что краудфандинг действительно работает.

В честь дня рождения Planeta.ru запустила розыгрыш для тех, кто с 7 по 21 июня поддержит любой из проектов платформы на сумму от 300 рублей. Победителя определят с помощью генератора случайных чисел. Он сможет выбрать один из шести призов: поездку в Малый Турыш на камерный концерт группы «Чайф», морскую экспедицию с возможностью поплавать с дельфинами в Сочи, костюмированную фотосессию от конно-драматического театра «Велесо», приглашение от группы «Би-2» на премьеру фильма-концерта «Горизонт событий» и книгу-альбом о нём, различные подарки от создателей просветительского проекта «Курилка Гуттенберга» или сертификат на 15 тыс. рублей, которые можно будет потратить в магазине Planeta.ru.