Ярославль, 7 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов издал постановление, в котором рекомендует ограничить розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения телевизионных трансляций Чемпионата мира FIFA-2018 14 — 15 июня. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org КСК «Вознесенский» в Ярославле

14 июня состоится открытие чемпионата мира и первый матч сборной России. В Ярославле массовый просмотр организован к культурно-спортивном комплексе «Вознесенский». Документ рекомендует предприятиям розничной торговли на территориях, прилегающих к комплексу, отказаться от продажи алкогольной продукции. Полномочий запретить продажу у местной власти нет.

С подобными призывами мэр обращается к предпринимателям не в первый раз. Обычно большинство предприятий торговли эти «рекомендации» игнорировали.