Казань, 7 июня, 2018, 10:14 — ИА Регнум. АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани», собравший множество претензий за год работы в статусе акционерного общества вместо муниципального предприятия от антимонопольного ведомства, горожан и депутатов, прославивший закупкой дорогостоящего автомобиля «для имиджа», выставят на приватизацию. В приватизационный план на 2018−2019 годы планируется включить весь пакет акций поставщика питания в школы и детсады региона, принадлежащий мэрии города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Столовые приборы

Продажа предприятия с уставным капиталом свыше 514,159 млн рублей должна принести бюджету по разным оценкам не менее 500 млн рублей. Численность работающих в АО составляет 565 человек.

Напомним, АО создавалось в 2006 году как муниципальное предприятия для «кардинального улучшения питания учащихся в школах города Казани», а также «повышения качества реализуемой готовой пищи в школьных столовых, увеличения охвата горячим питанием, бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей». 31 июля 2017 года МУП прекратило своё существование, а появилось одноимённое АО, единственным акционером которого числился комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани. Гендиректор Гузель Ананьева позднее на одном из совещаний в мэрии объяснила акционирование тем, что оно позволит «работать по федеральному закону №223, тем самым упростив ряд процедур по взаимодействию с поставщиками».

Мэр Казани Ильсур Метшин тогда же добавил, что «44-й закон существенно ограничивал департамент в оперативной деятельности, а когда вопрос касается недобросовестных поставщиков и качества поставляемой продукции — это важнейший инструмент».

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В конце ноября 2017 года АО стало фигурантом скандала о закупке дорогостоящего автомобиля. Компания объявила аукцион на покупку автомобиля бизнес-класса Genesis G80 стоимостью 2,5 млн рублей. В ходе торгов начальная цена опустилась до 2,29 млн рублей и победителем тендера признали ООО «ТрансТехСервис-20». Общественность возмутилась, что подобная закупка произошла на фоне повышения стоимости школьного питания. С 7 ноября для начальных классов в Казани цены выросла с 58 до 62 рублей (одноразовое питание), с 80 до 88 рублей (двухразовое), а питание учеников 5−11 классов стало обходиться 65 рублей вместо 58. На возмущение горожан и депутатские запросы представители городских властей ответили, что это сделано «в имиджевых целях» и за счёт собственных средств компании.

Далее, многочисленные претензии к тендерам, объявленным АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани», есть и у антимонопольного ведомства.

«В период с 31.07.2017 г. по 2018 года АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» осуществило 1213 закупок в качестве заказчика на сумму 894,56 млн рублей, по которым заключены 1014 контрактов на сумму 824 млн рублей. В качестве поставщика АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани» 1303 контрактов на общую сумму 3,51 млрд рублей», — отмечается в одном из определений УФАС по РТ, которое провело в конце декабря 2017 года внеплановую проверку компании.

В частности, сотрудники УФАС по РТ усмотрели в контрактах на новогодние подарки признаки «нарушения ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 года №135 — ФЗ «О защите конкуренции», что выразилось в действиях, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении конкурентных процедур».

Помимо этого, в одном из тендеров ведомство усмотрело «признаки соглашения на торгах, что привело к ограничению конкуренции и возможности заключения договора по необоснованной цене и не с лицом, предложившим лучшие условия договора».

"Следует отметить, что практический во всех закупках заказчика наблюдается вышеизложенная ситуация, когда заказчик принимает решение о заключение договора с лицом, предложившим более высокую цену, а не с участником, предложившим лучшие условия договора. Исходя из совокупности анализов, проведённых заказчиком закупок, установлено, что в результате указанных действий заказчика договора на поставку продуктов питания заключались по завышенным ценам, что в итоге привело к ущербу в размерах более 1 000 000 рублей», — уточняется в акте проверки от 19 марта 2018 года.