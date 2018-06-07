Вильнюс, 7 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Вильнюсский окружной суд отложил рассмотрение дела о получении взяток в особо крупном размере четырьмя депутатами парламента Литвы, по которому также проходят две политические партии как юридические лица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

A-r-e-s Деньги в конверте

Судейская коллегия отложила рассмотрение дела из-за одного из подозреваемых, который по «уважительной» причине не прибыл на заседание. Следующее заседание по данному делу назначено на пятницу, 8 июня.

По версии следствия, двое депутатов парламента созыва 2012−2016 годов от «Союза либералов» получили от представителей концерна MG Baltic, взятки на сумму 114 тыс. евро.

Кроме того, считают следователи, представители концерна передали депутату парламента нынешнего созыва 15 тыс. евро, а депутат парламента прежнего созыва от Партии труда — 27 тыс. евро.

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