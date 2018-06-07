Чебоксары, 7 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Чувашии задержан депутат Чебоксарского городского собрания. Информацию об этом ИА REGNUM подтвердили источники в правоохранительных органах.

Victor Задержание

Информация о задержании быстро облетела город. Известно, что депутат городского собрания депутатов Чебоксар был задержан спецподразделением силовых структур.

По неофициальной информации, в отношении парламентария возбуждены уголовные дела, в том числе его подозревают в организации и покушении на убийство по найму. Детали не раскрываются.

Дело будет вести следственное управление СКР по Чувашии.