Москва, 7 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Многочисленные предметы, относящиеся к XVII—XIX векам, обнаружены археологами во время раскопок в Армянском переулке Москвы. Среди предметов есть фрагменты посуды, печные изразцы и ювелирные украшения, сообщает 7 июня пресс-служба московской мэрии.

Russian Today

«Специалисты особенно выделяют несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава», — пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, на перстнях явным образом прослеживаются рельефные изображения с геральдической символикой и узорами, символизирующими растительность. Несколько украшений выполнены со вставками из стекла и серого агата.

Отмечается, что все предметы обнаружены рядом со зданием посольства Армении в России.

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