Археологи нашли в Армянском переулке Москвы старинные изразцы и перстни
Москва, 7 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Многочисленные предметы, относящиеся
«Специалисты особенно выделяют несколько мужских перстней из белого металла и медного сплава», — пояснил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
По его словам, на перстнях явным образом прослеживаются рельефные изображения с геральдической символикой и узорами, символизирующими растительность. Несколько украшений выполнены со вставками из стекла и серого агата.
Отмечается, что все предметы обнаружены рядом со зданием посольства Армении в России.
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