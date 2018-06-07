Ла-Пас, 7 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес поприветствовал назначение министра иностранных дел Эквадора Марии Фернанды Эспиносы председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

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«Мы приветствуем нашу сестру, министра иностранных дел Эквадора Марию Фернанду Эспиносу, первую женщину из Латинской Америки и Карибского бассейна, избранную председателем ООН. Мы предсказываем успех ее миссии по укреплению мира, социальной справедливости и мировой интеграции с полным уважением прав суверенных народов», — заявил Эво Моралес.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Эспиноса была назначена на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН 128 голосами. За ее соперницу, дипломата из Гондураса Мари Элизабет Флорес было отдано 62 голоса.