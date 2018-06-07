Вашингтон, 7 июня, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Учёные из США разработали нейросеть, способную посчитать индивидуальную норму употребления кофеина. Об этом сообщает Science Daily.

Анри Матисс. Голова Лоретт и чашка кофе

Исследователи поставили цель рассчитать необходимое количество кофеина, который требуется употребить для сохранения бодрости, не нарушая режим сна.

Эксперимент был проведён на американских военных, которые принимали кофе по предложенной схеме. Выяснилось, что бдительность участников эксперимента повысилась на 64%, а количество употребляемого кофеина снизилось на треть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в американском штате Калифорния суд обязал продавцов и производителей кофе маркировать свою продукцию пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний.