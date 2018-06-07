Москва, 7 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Цифровые финансовые активы, в том числе криптовалюты не несут угрозы финансовой системе России, об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), опубликованном 7 июня на сайте организации.

Hvylya.net Bitcoin

Отмечается, что криптовалюта пока не выполняет в полной мере ни одну из функций денег, волатильность ее курса высока и сопоставима с динамикой цен на продовольственные товары, что не позволяет использовать ее в качестве средства платежа.

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Кроме того, по оценкам АКРА, рыночная стоимость цифровой валюты, которая приходится на экономику России, по итогам первых трех месяцев 2018 года составляет 7,5−14 млрд долларов (1−2% денежной массы М2).

«При этом данный объем сконцентрирован у малого числа владельцев, что нивелирует риски для финансовой системы России», — говорится в исследовании.

Напомним, по словам экспертов, последние надежды на рост курса Bitcoin тают на глазах, от его обвала удерживает немногое.

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