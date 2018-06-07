Севастополь, 7 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. В Севастополе инициативная группа пытается добиться сдачи дома на проспекте Генерала Острякова, разрешение на строительство которого было получено до 18 марта 2014 года. Что, по мнению местных властей, не позволяет начать процедуру банкротства застройщика, сообщила корреспонденту ИА REGNUM одна из пострадавших дольщиц Оксана Хмурова.

Оксана Хмурова Дольщики

Она купила квартиру в августе 2014 года у застройщика — ООО «СК «Крымжелезобетон». Одним из главных критериев выбора жилья был срок сдачи объекта, прописанный в договоре — 1-й квартал 2015 года. На момент заключения договора долевого участия (ДДУ) дом уже стоял под крышей, были поставлены пластиковые окна, а в каждой квартире — смонтированы входные двери с замками.

Представители застройщика заверяли покупателей в том, что задержки со сдачей дома не будет и квартиру они получат в указанный срок. Однако вскоре застройщик стройку забросил и в органы власти за заключением договора аренды земли не обращался, что не помешало его представителям продолжать продавать квартиры в этом доме.

В связи с этим Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя привлек представителя застройщика к административной ответственности по ч.1 ст. 14.28 КоАП РФ («Привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию»).

На сегодняшний день девелопер никакой хозяйственной деятельности не ведет и не имеет средств на достройку дома. Дважды в отношении него возбуждалась процедура банкротства, которую застройщику удавалось прекращать путем оплаты своих задолженностей через третьих лиц. Сейчас у судебных приставов находятся исполнительные листы на сумму около 1,5 млн рублей.

«Я неоднократно обращалась в органы исполнительной власти Севастополя с просьбой помочь в достройке дома. Но получала лишь отписки о том, что ООО «СК «Крымжелезобетон» к ним не обращался за разрешительной документацией для достройки дома и документов никаких не предоставлял», — сказала представитель инициативной группы.

По ее словам, было подано заявление о включении дома в реестр обманутых дольщиков. И был получен отказ «в связи с несоответствием заявителя одному из критериев». Речь шла о том, что договор с застройщиком был заключен не по 214-ФЗ, а значит, покупатели не дольщики.

Также инициативная группа обратилась в органы исполнительной власти Севастополя с просьбой провести проверку и начать процедуру банкротства. На этот раз отказ был мотивирован тем, что «действие 214-ФЗ не может распространяться на отношения, связанные с привлечение денежных средств для строительства объектов, разрешение на строительство которых получены до 18 марта 2014 года».

Обратились пострадавшие дольщики и в полицию — заявление о привлечении к уголовной ответственности руководства компании застройщика было подано в МВД по Ленинскому району.

«В ходе проведения проверки при неоднократных звонках по номеру телефона 89 787 424 521, который указан как контактный телефон ООО «СК «Крымжелезобетон», трубку никто не поднимает. При обходе вышеуказанного дома был обнаружен охранник, который от письменных объяснений отказался, однако пояснил, что на данный момент строительство дома заморожено», — говорится в ответе сотрудника полиции.

Там сделал вывод, что «имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие в действиях руководства ООО «СК «Крымжелезобетон» события преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 1 УК РФ». А значит и в возбуждении головного дела по факту мошенничества нужно отказать.

На сегодняшний день свои квартиры в этом доме ждут 57 человек. Многие люди ютятся у родственников. В частности, Хмурова опасается внимания социальных служб к своей семье — она мать двоих детей.

За помощью инициативная группа решила обратиться к главе государства, записав видеоролик и отправив его на «Прямую линию с Владимиром Путиным».