Москва, 7 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Нефть марки Brent подорожала на торгах 6 июня после трех дней снижения. На сей раз котировки могли удержаться выше уровня $74 и привлекли покупателей на просадке в район $74,50, к концу дня поднявшись от минимумов более чем на одну фигуру. С утра баррель сохраняет бычий уклон, стремясь к отметке $76, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На рынке сформировались противодействующие факторы, которые определили локальную динамику нефти. С одной стороны, неприятно удивили (во всех отношениях) свежие данные из США. Как показал отчет минэнерго, на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно увеличились более чем на 2 млн баррелей против прогноза падения на аналогичную величину. Резко выросли запасы бензина, на 4,6 млн, что также стало неожиданностью, учитывая начало сезона вождения. Продолжила расти и добыча, увеличившись на 31 тыс. баррелей в сутки — до 10,8 млн баррелей», — отметил эксперт.

Однако в противовес негативу с этого фронта выступили сообщения о том, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для своих клиентов в Азии и Европе, причем довольно резко. В своем решении королевство сослалось на коллапс экспорта из Венесуэлы. При этом саудовская госкомпания Saudi Aramco свернула политику скидок для европейских потребителей.

«В целом же рынок нефти по-прежнему сфокусирован на предстоящем саммите ОПЕК, до которого осталось две недели. За это время еще часть игроков может зафиксировать прибыль на случай, если экспортеры все же придут к тому, что пора приступить к выходу из сделки. С другой стороны, Brent может найти вдохновение в потенциальных ободряющих комментариях экспортеров, которые могут попытаться поднять цены в преддверии важной встречи», — пояснил Мащенко.

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