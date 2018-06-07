Севастополь, 7 июня, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек попытался напомнить севастопольским чиновникам, что они должны обеспечивать развитие уровня жизни, а не создавать искусственные ограничения, максимально препятствующие нормальному существованию людей. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook, комментируя решение властей города-героя ввести серьёзные ограничения скорости для водителей.

Марина Каширская ИА REGNUM Пробка в Севастополе

«Ко мне обратились жители Севастополя, а точнее, автомобилисты этого великого города с отчаянным сигналом SOS. Оказывается, местные чиновники решили ввести ограничение скорости в городе до 40 км/ч, а на некоторых участках дороги — до 20 км/ч, наверное, чтобы стада коров не обогнали… Люди мне пишут строки, от которых волосы встают дыбом, — может, уже сразу перейти на вьючных животных и кареты с упряжкой?» — написал депутат Госдумы.

Парламентарий не понимает, как можно в городе, который в два раза увеличивает автомобильный поток во время сезона или ремонта нескольких ключевых дорог, так ограничить скорость автомобилей?

«Может быть, всё гораздо банальнее — водители «приловчились» под сотни видеокамер (непонятно, зачем столько-то) и стали платить меньше штрафов, а кто-то теряет из-за этого деньги? И решили, что народ всё стерпит, прикрывшись словами «сокращение количества ДТП»? Значит, вскоре для безопасности ночных прогулок введут комендантский час? А для профилактики солнечных ожогов запретят появляться на море днём?» — продолжил Бальбек.

Он постарался напомнить коллегам, что их основная задача не усложнять, а создавать людям цивилизованные условия жизни:

«Вы, господа севастопольские чиновники, назначены на должности для того, чтобы обеспечивать развитие уровня жизни граждан, а не для создания искусственных ограничений, максимально препятствующих комфортной жизни! Когда болит голова, её топором не лечат! Невозможно снижать количество ДТП ограничениями, которые, без сомнения, приведут к транспортному коллапсу в городе и создадут не самый лучший настрой у автомобилистов и гостей города», — подчеркнул он.

Напомним, 5 июня вступил в силу соответствующий приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, действие которого распространяется на автомобильные дороги 67 К-01 Ялта — Севастополь и 67 Р-01 Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Согласно документу, в самом городе скорость снизят до 40 км/ч. На серпантинах — до 20 км/ч. В документе сказано, что изменения вводятся «с целью повышения безопасности дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств и пешеходов, а также в рамках реализации «концепции нулевой смертности на дорогах».