Вашингтон, 7 июня, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына рады не все. Высказываются различные опасения, в том числе о целесообразности саммита и моральности отношений с заклятым врагом Вашингтона. Тем не менее если рассматривать ситуацию объективно, то окажется, что решение Трампа все же встретиться с главой КНДР заслуживает похвалы, пишет политолог Миха Зенко в статье для американского издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Он отмечает, что лидеры США должны в целом проявлять большую готовность вступать в личные дипломатические отношения со своими врагами, в том числе с «авторитарными лидерами», обвиняемыми в массовых нарушениях прав человека. И тому есть несколько причин. Так, без какой-либо связи между двумя сторонами невозможно достичь урегулирования, только личные контакты становится возможным получить самую ясную и яркую картину того, чем мыслит лидер страны-соперника и что им движет.

Затем, не стоит надеяться на незамедлительный дипломатический прорыв после встречи лидеров двух стран. Если Трамп и Ким Чен Ын сразу ожидают, что ядерное разоружение или полная нормализация отношений наступят, как только они пожмут друг другу руки, их ждет разочарование. Напротив, им придется испытать искренность и доверие друг друга, и делать это им придется в рамках последующих переговоров.

К тому же, отмечает автор, нет таких безнравственных или злых противников США, с которыми бы Вашингтон не пошел на диалог. В частности, бывшие президенты США Джордж Вашингтон, Джон Адамс и Томас Джефферсон одобрили ежегодные выплаты Берберским пиратам. а практически все президенты консультировались и шли на компромисс с теми своими противниками, которые в то время считались самыми презренными и мерзкими людьми. Альтернативой такому курсу стало бы то, что у Вашингтона оказалось бы меньше шансов достигать собственных интересов.

И встретиться с собственным противником, — не значит пойти ему на уступку. Напротив, так у Вашингтона появляется возможность лучше понять идеи и мотивацию противной стороны, а также изучить возможность достижения взаимопонимания или соглашения по спорным моментам. Нужно идти на переговоры и уступки, когда невозможно достичь поставленных целей в одностороннем порядке или при приемлемых издержках. Отказ же от встречи с противником увеличивает вероятность неверного понимания друг друга, эскалации риторики, угроз и войны.

Автор заключает, что пока рано говорить о том, станет ли саммит Трампа и Ким Чен Ына просто ярким событием или же продуктивной встречей, на которой стороны обсудят свои противоречия и которая станет прологом к дальнейшим встречам, следовать путем дипломатии с КНДР по-прежнему стоит.

Напомним, запланированный на 12 июня саммит Трампа с Ким Чен Ыном уже отменялся один раз: в конце мая глава Белого дома написал письмо Ким Чен Ыну, в котором он объяснил причины, почему встреча не может состояться. Тогда Трамп указывал на агрессивную риторику Пхеньяна, недовольного заявлениями помощников Трампа о «ливийской модели» ядерного разоружения Северной Кореи. Несмотря на это, подготовка саммита продолжилась.

Читайте также: Washington Post: Отменив саммит с Ким Чен Ыном, Трамп поступил верно

Ранее, 6 июня, бывший мэр Нью-Йорка, ставший адвокатом Трампа, Рудольф Джулиани заявил во время своего пребывания в Израиле, что Лидер КНДР Ким Чен Ын якобы «умолял на коленях» провести саммит с президентом США.

Читайте также: Адвокат Трампа: Ким Чен Ын на коленях умолял провести встречу с Трампом