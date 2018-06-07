Ереван, 7 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Ситуация в Степанакерте, где с 1 июня проходили акции протеста, уже спокойная. Карабахцы удовлетворены сменой государственного министра и глав полиции и Службы национальной безопасности.

Facebook.com/tigran.grigoryan.562 Акция протеста в Степанакерте

Причиной многодневных акций стала банальная драка на бытовой почве, в которой участниками стали представители СНБ. Протестующие, в основном, родственники двух избитых граждан, требовали отставки главы СНБ Аршавира Гарамяна и заодно начальника полиции Камо Агаджаняна. Последнего за то, что полицейские должным образом, как считают родственники пострадавших, не вмешались в драку и вместо нападавших задержали избиваемых. Было возбуждено уголовное дело по факту драки, была опубликована видео, свидетельствующее, что зачинщиками драки стали именно гражданские лица.

Протестующие встретились с президентом Бако Саакяном 3 июня и, скорее всего, именно на этой встрече им были обещаны кадровые решения в правительстве республики. 4 июня акции продолжились, и премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал карабахцев решить проблемы в мирной атмосфере.

Поведение представителей силовых структур вызывает беспокойство. Применение силы в решении каких-либо вопросов со стороны кого бы то ни было недопустимо, и возникшая после инцидента ситуация должна получить конкретные решения и привести к конкретным последствиям», — отозвался премьер Армении по событиям в Карабахе.

Однако акции протеста продолжились 5 и 6 июня. Волну протестов подхватили два лица, не имеющих отношения к данной ситуации — бывший советник президента Арцаха Вардан Арасцян и полковник армии Ваан Бадасян. Ереванский блогер Тигран Кочарян в эти дни был в Степанакерте и поделился с ИА REGNUM своей информацией по этому поводу.

Среди постоянных спикеров акций протестов было двое. Их появление никак не было связано с дракой, которая явилась триггером для начала протеста. Первый — это Вардан Арасцян, бывший советник Бако Саакяна и муж бывшего министра соцобеспечения НКР. По определенным сведениям, Вардан Арасцян является сторонником бывшего командующего армией НКР Самвела Бабаяна и на митингах неоднократно призывал к освобождению Бабаяна из тюрьмы. Другой оратор — полковник армии НКР Ваан Бадасян, появился на акциях протеста в конце второго дня с группой своих сторонников из Гадрутского района, где проживает сам и разрабатывает десятки гектаров сельскохозяйственных угодий. Бадасяна и его партию связывают близкие отношения с представителями вооруженной группировки «Сасна црер», захватившей в 2016 году здание полка ППС в Ереване», — отметил Кочарян.

Но 6 июня смена Бако Саакяном премьер-министра и глав двух силовых ведомств полностью разрешила ситуацию и сняла накал страстей. Новые премьер-министр и главы ведомств приступили к исполнению своих обязанностей, раскачать ситуацию с общественным недовольством в Степанакерте не удалось.