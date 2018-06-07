Москва, 7 июня, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется ровно в полдень по московскому времени 7 июня. Данная передача будет примечательна техническими новинками и масштабами географического охвата аудитории, отмечают в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее отмечалось, что в студии программы не будет многочисленных гостей, задающих вопросы главе государства — вместо этого граждане смогут обратиться к Владимиру Путину с помощью интерактивных экранов, размещённых в зале Гостиного двора, где традиционно проходит «Прямая линия».

Также на данные экраны будут выводиться SMS, MMS и видеозвонки пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, количество вопросов, поступивших на прямую линию, по данным на 12.00 мск среды, 6 июня, составило почти полтора миллиона.

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