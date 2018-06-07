Барнаул, 7 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Несмотря на все беды и трудности, с которыми пришлось столкнуться алтайским аграриям, количество неиспользуемых в регионе земель за последние 10 лет заметно сократилось. Об этом свидетельствуют данные всероссийской сельскохозяйственной переписи, обнародованные сегодня, 7 июля, Алтайкрайстатом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка урожая озимых в Алтайском крае

На момент проведения переписи алтайские сельхозорганизации обрабатывали 96% сельхозземель, тогда как 10 лет до этого события в регионе обслуживалось 84% всей площади сельхозугодий. Причём на долю фермеров в 2016 году приходилось 99% земель (в 2006 году — 91%).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агробизнес на Алтае

По словам руководителя Алтайкрайстата Ольги Ситниковой, сельхозперепись показала, что крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (их в регионе насчитывается 3469) за последние годы заметно окрепли: общая земельная площадь каждого хозяйства этой категории сельхозпроизводителей в среднем выросла в 2,6 раза и составила в 2016 году уже 783 га. А общая площадь всех их земель составляет порядка 2718 тыс. га.

Напомним, всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась в 2016 году. По её итогам в России было зафиксировано 36 тысяч сельскохозяйственных организаций, 136,7 тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств, 38 тысяч индивидуальных предпринимателей, 23,5 миллиона личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, 75,9 тысяч некоммерческих объединений граждан (садоводческих, огороднических, дачных).

Однако, в 2017 году ситуация в российском АПК весьма существенно поменялась. Вследствие рухнувших цен на зерновые и отказа государства от проведения государственных интервенций, в условиях рекордного урожая аграрии потеряли миллиарды рублей прибыли. Известны случаи, когда фермеры отказывались от посевной кампании и распродавали имущество и земли.