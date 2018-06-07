Москва, 7 июня, 2018, 08:59 — ИА Регнум. 75% молока, произведенного в Центральном федеральном округе (ЦФО) Российской Федерации, соответствует стандартам качества. Об этом говорится в отчете Роскачества по результатам исследования.

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В ведомстве добавили, что специалисты проверяли в регионах ЦФО самое популярное в стране молоко — жирностью 3,2% и выше.

«На данный момент известны результаты исследования молока, закупленного в регионах ЦФО, — говорится в сообщении. — Результаты обрадовали: 75% испытанных товаров не имеют нарушений».

Отмечается, что не соответствует стандартам качества в ЦФО около 25% молока, в котором были обнаружены растительные жиры, антибиотики и другие нарушения.

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